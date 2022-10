“Ao deixar essa vida mais boémia, apaixono-me por tatuagens.” Agir numa grande entrevista

Real Caviar, o sítio em Oeiras onde Agir, 34 anos, começou por compor músicas para si e para outros, serviu de palco a esta conversa, que traça o percurso de Bernardo, um rapaz rebelde, filho da atriz Helena Isabel e do músico Paulo de Carvalho, que sempre procurou fazer as coisas à sua maneira. No final do verão editou “Cantar Carneiros”, um disco despido de ‘efeitos’.

A vontade de fazer música começou antes de saber ler e escrever?

O interesse pela música sempre lá esteve, embora não possa chamar aquilo de música. Tive a sorte de poder andar na estrada com o meu pai, desde que me lembro; e pegava em tudo o que fizesse barulho, uma guitarra, uma bateria... Aos fins de semana andava de um lado para o outro com ele.