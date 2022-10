A grande invasão dos bots. Falar com as máquinas será cada vez mais natural

No princípio era o verbo, e “Eliza” e “Parry” não tinham como evitá-lo. “Eliza”, nada e criada para psicoterapeuta, vinha do Instituto de Tecnologias de Massachusetts (MIT), perto de Boston, e já tinha conseguido enganar humanos. “Parry”, com perfil esquizofrénico e proveniência da Universidade de Stanford, nos arredores de São Francisco, surgiu com a missão de pôr dois agentes de inteligência artificial (IA) a conversar pela primeira vez na história.

O famoso diálogo haveria de valer a Joseph Weizenbaum, que criou “Eliza”, e a Kenneth Colt, que gerou “Parry”, entradas diretas nas enciclopédias. Passados 50 anos, os estudos da IDC estimam que o mercado da IA que dialoga vale mais de 77 mil milhões de dólares (€78 mil milhões). Pode não ter acrescentado muito à eloquência, mas 18 de setembro de 1972 foi, sem dúvida, um dia grande para os bots.