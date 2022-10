A senhora da Bacalhôa: o que nos revela o arquivo pessoal de Orlena Scoville

Em 1935, chegava a Lisboa Orlena Zabriskie Scoville, uma americana de 48 anos especialista em História da Arte. Com ela, viajava um casal amigo que residia em França. Trava-se do aguarelista Arthur Romilly Fedden (1875-1939) e de sua mulher, a escritora Katharine Waldo Douglas (1870-1939). O objetivo era publicarem, em conjunto, um livro sobre o país. A Orlena caberia o capítulo sobre azulejaria portuguesa. A morte prematura dos Fedden, em 1939, em consequência de um terrível acidente no Sud Express quando viajavam para Lisboa impediria a concretização do projeto.

Seria durante essa primeira viagem que, em Vila Fresca de Azeitão, Orlena Scoville descobriria a Bacalhôa, um encantador, mas arruinado palácio quinhentista, onde numa das suas dependências se amontoavam azulejos dos séculos XV e XVI. Seria amor à primeira vista. Depois de complicadas negociações com o proprietário, Raul Martins Leitão, Orlena adquiria a propriedade em abril do ano seguinte. Refere a sua bisneta, Claire Scoville que a bisavó, mal viu o palácio soube “que tinha que salvar aquele lugar”. E salvou. Coisa que o Estado português nunca fez.