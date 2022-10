Quando o inferno cair do céu. NASA já identificou 30 mil objetos próximos da Terra

O

Lacerda e o Peixinho são os astros mais portugueses do Universo, um par de “calhaus” que durante milhares de milhões de anos vão continuar às voltas no Sistema Solar. E nem precisaram de viajar para o Espaço numa nave, porque, na verdade, sempre moraram numa região onde meio milhão de objetos rochosos ou metálicos já catalogados giram em torno do Sol, entre as órbitas de Marte e de Júpiter. São dois asteroides com 11 e 10 quilómetros de diâmetro, respetivamente, batizados com os sobrenomes dos astrofísicos Pedro Lacerda e Nuno Peixinho. “É como um prémio de carreira para quem já anda nisto há muito tempo a partir pedra”, explica ao Expresso Pedro Lacerda, investigador do Instituto Pedro Nunes e do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA). “Somos dois calhaus. O dele é maior do que o meu, o que me irrita muito”, começa por dizer, entre risos, Nuno Peixinho, também investigador do IA e da Universidade de Coimbra. “O dele é maior, mas o meu está um nadinha mais perto”, brinca o especialista na caracterização física e química de pequenos corpos, como asteroides, cometas e objetos transneptunianos.