O primeiro canal de televisão independente português chegou aos ecrãs a 6 de outubro de 1992. Foram vários os momentos que marcaram a SIC, que lidera as audiências há 44 meses consecutivos.

O aniversário do canal é comemorado com uma emissão especial e com a estreia do programa "É bom vivermos juntos", onde os telespectadores vão conhecer as caras da estação.

Na informação, "30 Anos, 30 Histórias" vai viajar por momentos marcantes do país.