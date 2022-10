Outros amarão as coisas que eu amei: viagem de norte a sul pelas casas-museus

A

sala é ampla e luminosa, cheira a limpeza e a madeira encerada. Em cima da mesa holandesa, do século VXIII, os pratos e as terrinas brancas e azuis estão geometricamente dispostos. Mas, entre as valiosas peças do serviço de louça de Cantão, é o amarelo e laranja das cravinas que brilha nas jarras em cima da mesa da sala de jantar. Foram recolhidas nos canteiros do jardim logo de manhã. À mesma hora, todas as cortinas da casa foram abertas, para que as janelas deixassem entrar o sol e o ar fresco.