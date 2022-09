Este foi o dia em que enterrámos a nossa esperança: um ano de talibãs no poder.

Chegou muito mais cedo do que qualquer habitante de Cabul teria imaginado. Na manhã do dia 15 de agosto de 2021, quando os talibãs tomaram o poder, saí da redação do semanário onde trabalhava para ir para o centro da cidade com a minha irmã. Queria comprar uma mala. Mas vi que nenhum dos carros se dirigia para lá. Um homem que fazia câmbio de dinheiro avisou-me que os talibãs tinham chegado e que eu deveria ir para casa, porque estava sem mahram — ou seja, sem a companhia do meu pai, marido ou irmão. Também não estava a usar o hijab (o lenço que cobre a cabeça). Era certo que os talibãs me castigariam.

Apesar de o dia estar apenas a começar, homens e mulheres corriam para casa e os carros que passavam não paravam para levar mais passageiros. Regressámos a pé. Depois desse dia, não voltei a poder entrar na redação. Tinha acabado de publicar no semanário feminino as memórias de Anne Frank, sobre a sua vida escondida dos nazis — não imaginava que eu também teria de passar a ter uma vida secreta. Nem eu, nem Parastoo Farhang, nem Katayoon Sultani. As três lutávamos pelos direitos das mulheres no Afeganistão. Somos apenas três entre milhões de mulheres afegãs cujas vidas mudaram de um momento para o outro com a vinda dos talibãs.