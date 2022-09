E se a rainha morrer? A próxima grande rutura na vida britânica está planeada ao minuto

Nos planos que existem para a morte da rainha — e há muitas versões, no Palácio de Buckingham, no Governo e na BBC — a maioria prevê que ela morra após uma curta doença. A família e os médicos estarão presentes. Quando a rainha-mãe faleceu na tarde do sábado de Páscoa, em 2002, na Royal Lodge em Windsor, ainda teve tempo de telefonar a amigos para se despedir e de oferecer alguns dos seus cavalos. Nessas horas derradeiras, o médico sénior da rainha, um gastrenterologista e professor chamado Huw Thomas, estará ao comando. Olhará pela doente, controlará o acesso ao seu quarto e considerará que informação tornar pública. O elo entre soberano e súbditos é algo estranho e difícil de entender. A vida de uma nação torna-se a de uma pessoa e, a certa altura, a corda tem de partir.

