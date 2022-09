N

ada a distinguia de um frequentador típico do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. É verdade que já tinha 88 anos, era baixinha e não tinha um visual que desse especialmente nas vistas. Podia ser facilmente confundida com uma investigadora à procura de informação para uma tese sobre o Estado Novo ou a resistência antifascista. Mas Tereza tinha o ar decidido de quem ia numa missão. E a desta mulher era a de mudar a história dela.