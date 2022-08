Investigação prova espionagem na embaixada portuguesa em Praga

N

as primeiras horas da madrugada do dia 10 de junho de 1976, três agentes da StB, a polícia secreta da antiga Checoslováquia, entraram furtivamente nas instalações da embaixada de Portugal em Praga. A ação de intrusão envolveu muitos outros operacionais. Agentes à paisana controlaram as entradas e saídas de pessoal da embaixada desde as 13 horas do dia anterior. Na noite da operação, todo o pessoal diplomático e os funcionários da embaixada foram vigiados pela StB nas suas residências respetivas. Os telefones destas casas foram desligados temporariamente da rede. A operação, que levara semanas a preparar, poderia ser posta em risco se um dos portugueses decidisse fazer uma visita fora de horas à embaixada. Os três agentes que entraram nas instalações, no 2º andar do número 23 da Rua Na Florenci, estavam apoiados por mais polícias que ficaram dentro de carros-patrulha, estacionados por perto. Toda a equipa estava ligada via rádio. Dois outros operacionais controlaram o interior do edifício de cinco andares.