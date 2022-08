Amazon Prime Video vs. HBO Max: esta batalha não é de bastardos

Há uma batalha épica prestes a eclodir tanto no campo da ficção e fantasia quanto no dos relatórios e contas dos gigantes da indústria do entretenimento — e que será travada em milhões de ecrãs um pouco por todo o mundo. Aos dragões da dinastia Targaryen que vivem na imaginação de George R. R. Martin, a batalha para conquistar novos subscritores vai opor a ascensão de Sauron no mundo mágico de J. R. R. Tolkien. De um lado está a HBO Max, que no dia 22 de agosto estreia “House of the Dragon” em Portugal, do outro a Amazon Prime Video, que apenas duas semanas depois apresentará a que já é a produção televisiva mais cara de sempre: “O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder”. Ambas cobiçam sentar-se no trono do streaming, neste momento ocupado pela Disney+, que em agosto superou pela primeira vez o número de subscritores da Netflix (221 milhões contra 220,67).

As séries dão continuidade a duas das sagas de aventura e fantasia mais populares de todos os tempos, ainda que fazendo a história andar para trás — ambas são prequelas, mas enquanto “House of the Dragon” decorre dois séculos antes de “A Guerra dos Tronos”, a ação de “Os Anéis do Poder” precede em alguns milhares de anos a das trilogias “O Senhor dos Anéis” (2001-03) e “O Hobbit: Uma Viagem Inesperada” (2012-14).