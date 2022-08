A primeira pessoa que apareceu à porta do armazém em Setúbal a pedir comida ficou na memória do responsável do Banco Alimentar. Era uma mãe com dois filhos pequenos, que começou por explicar que não os trazia para impressionar ninguém, mas apenas porque não tinha com quem os deixar.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.