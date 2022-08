A Nova Geopolítica. A concorrência entre as democracias ocidentais e a China é real (e será uma verdadeira disputa histórica)

A União Europeia é tão fundamentalmente moderna que a sua essência política pode ser descrita como tecnológica. Apelidamos frequentemente a UE de tecnocrática, e isso tende a transportar o mesmo significado. Leia-se qualquer texto legislativo que saia de Bruxelas e encontrar-se-ão referências abundantes sobre as últimas investigações económicas e científicas relacionadas com a questão em causa. No coração do projeto europeu reside a crença de que a política serve para encontrar os meios mais eficientes de se atingirem objetivos socialmente desejáveis.

A política encarada como técnica não deveria ser deprimente nem pouco inspiradora. Não existe nada de errado com a elevação da promoção do conhecimento e da troca de ideias enquanto principais meios e objetivos da vida política, tanto a nível nacional como global.

* Antigo secretário de Estado para os Assuntos Europeus, consultor e autor de “Geopolitics for the End Time: From the Pandemic to the Climate Crisis”