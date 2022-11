Vem aí a nova vida da Champions

A edição inaugural da então chamada Taça dos Clubes Campeões Europeus foi disputada por 16 equipas e começou a 4 de setembro de 1955 com um empate a três golos entre o Sporting (que não tinha sido campeão mas fora convidado pela UEFA para disputar a prova) e o Partizan. No Estádio Nacional, o português João Baptista Martins marcou o primeiro golo da história da competição, conquistada nessa temporada pelo Real Madrid, na final de Paris, frente ao Stade de Reims. A equipa liderada por Alfredo Di Stéfano disputou sete partidas antes de erguer a taça.

Na temporada 2023/24, o vencedor terá de fazer, no mínimo, 15 jogos, oito numa primeira fase em formato de liga, seis em eliminatórias e ainda a final. A Liga dos Campeões vai voltar a crescer. Gerando ainda maior receita, claro. A UEFA decidiu que passam a ser 36, em vez de 32, as equipas envolvidas na primeira fase da prova, que deixa de ser disputada em grupos e passa a assumir um figurino de liga — cada emblema disputará oito partidas, e a classificação final define quem segue para as rondas a eliminar. Não é a primeira alteração do formato competitivo nem das regras de acesso na maior competição de clubes do mundo. Pelo contrário, elas têm surgido com alguma regularidade, principalmente desde a temporada 1992-93, quando a prova passou a ter a denominação atual. Mas esta mudança surge num momento particularmente sensível, com alguns clubes europeus a insistirem na ideia de se criar uma Superliga fechada.