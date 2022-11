Diretor do Serviço de Oncologia do Hospital de Santa Maria alerta: “Todas as células estão sentadas sobre um barril de pólvora"

Esta é uma conversa para espíritos fortes, sobre ter cancro, morrer de cancro. Sobre medo e generosidade. Um diálogo longo, numa tarde escaldante, com Luís Costa, 61 anos, diretor do Serviço de Oncologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde a cada ano são realizados mais de 18 mil tratamentos desta especialidade. É também coordenador de Investigação Clínica do Centro Académico de Medicina de Lisboa, onde gere cerca de 200 ensaios, a maioria em oncologia, onde se testam os limites da ciência e se procura um fim para a doença que, anualmente, mata mais de nove milhões de pessoas em todo o mundo.

Para quem tem uma agenda tão preenchida, surpreende a memória afetiva que o liga aos doentes. Sabe-lhe os nomes, conhece-lhes as histórias, sonhos e derrotas. Os medos. Por isso, esta é uma conversa repleta dos exemplos de coragem. No laboratório está cercado de jovens investigadores e nas consultas tem a sala de espera sempre a abarrotar, mas nem assim esquece a beleza de ser pai ou a delícia de ser avô. Afinal, se houve algo que aprendeu com os doentes foi a priorizar a vida e os pequenos momentos que dão grandeza à história de cada um.