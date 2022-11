Uma balada da praia do Guincho

Rochas, maresia, areia pelo ar, ventos e dunas são indissociáveis desta costa. Não é por isso que as praias do Guincho não são das mais badaladas do país. A razão prende-se, não tanto com a beleza selvagem, o mar bravo, gelado mas vivificador, que poucos verdadeiramente apreciam mas com as características das ondas e do vento que começaram a atrair os praticantes do windsurf, kitesurf, surf e bodyboard. Este interesse tem pouco mais de quarenta anos. Até então, poucos se aventuravam até esta costa. Desabitada durante séculos, apenas um casebre ou outro teriam por ali existido e as matas apenas serviam para as gentes da Areia e da Malveira ali irem apanhar lenha.

No início do século XVI era levantada a ermida de Nossa Senhora da Guia. Reconstruída, após o terramoto de 1755, terá tido umas das primeiras “luzes” do país para apoio à navegação. Em 1537, a Irmandade da Guia construía-lhe em anexo uma torre de farol com várias luzes a azeite. Uma novidade. Quando, a 30 de julho de 1580, as tropas de Filipe II de Espanha, comandadas pelo duque de Alba, desembarcam junto ao Cabo Raso, para darem início à invasão de Portugal, vão aqui encontrar, segundo um testemunho da época, “uma torre atalaia com janelas de vidro no alto [que] servia de lanterna para que os navegantes vejam de noite a sua luz e não se percam. Na ermida está um ermitão com barba e cabelo até à cinta cuja função era acender, mal escurecia, aquela lanterna todas as noites com uma tocha que ele tinha junto à torre”.