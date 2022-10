Um filho morto nunca será passado: a história de Danijoy Pontes

Antes de sair para a Segurança Social de Sintra, onde trabalha como porteira, Alice Santos quer deixar o almoço pronto e os aromas dos temperos de cozinha tomam conta da casa, um primeiro andar de quatro assoalhadas na Amadora, em Lisboa. A cortina branca de organza insufla à passagem do vento e deixa entrar a luz da manhã na sala. Na parede atrás do sofá, coberto com um lençol florido, lê-se escrito à mão com tinta de caneta: “Danijoy boss, boss, boss, boss, boss...”

Antes de se sentar na cadeira onde passará as duas horas seguintes, Alice pega, uma por uma, nas molduras com fotografias dos quatro filhos que tem dispostas no móvel da sala, e apresenta-os. “Derickson, este aqui é o caçula, Daniel, Danijoy, Danilson...” Todos nomes com D? “Sempre gostei que os nomes dos meus filhos fossem com a letra D, para não haver mistura... só com D... Esse é o Danijoy, quando era mais novo...”

