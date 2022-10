Grande entrevista ao monge jesuíta Javier Melloni: “Uma Igreja feita por celibatários não sabe questionar a sexualidade”

Aos 60 anos, Javier Melloni preserva a rara qualidade de se entusiasmar. Pelo outro, por uma imagem, pelo silêncio e pelo diálogo. Os seus olhos abrem-se mais, brilham, as mãos movem-se no ar, convocando à empatia, ao rompimento com o imobilismo. O jesuíta, que se define como um monge peregrino, esteve em Portugal para proferir uma série de conferências em que partilhou uma experiência muito pessoal, construída ao longo de 40 anos de vida religiosa e resultado de um percurso pouco comum que o levou à Índia, de onde trouxe a prática do ioga e da meditação.

