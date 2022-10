Niall Ferguson entrevista Henry Kissinger: “Estamos a entrar num período muito difícil”

enry Kissinger fez 99 anos a 27 de maio. Nascido na Alemanha no auge da hiperinflação de Weimar, ainda não tinha dez anos quando Hitler chegou ao poder e com apenas 15 anos desembarcou como refugiado com a sua família na cidade de Nova Iorque. De alguma forma, é quase surpreendente que este antigo secretário de Estado americano e gigante da geopolítica tenha cessado funções há 45 anos.

A caminho de um século de vida, Kissinger não perdeu nenhum do poder de fogo intelectual que o distinguiu de outros professores e praticantes de política externa da sua geração e das gerações seguintes. No tempo que eu demorei a escrever o segundo volume da sua biografia, Kissinger publicou não um, mas dois livros — o primeiro, em coautoria com o antigo CEO da Google, Eric Schmidt, e o informático Daniel Huttenlocher, é sobre inteligência artificial, e o segundo é uma coleção de seis estudos de casos biográficos sobre liderança.