Potencial sem fim: Q.B. mostra os Açores na infância de serem um destino gastronómico

Enquanto ilha é das mais planas do arquipélago, mas em termos gastronómicos há alguns anos que a Terceira tem vindo a ganhar os seus relevos. A tradição manteve até hoje o prestígio dos bolos D. Amélia e da alcatra. Os gelados feitos em Angra na Quinta dos Açores são um cartão de visita do que o leite e as natas locais valem. A restauração tem vindo a ser enriquecida, com o restaurante Q.B a ser pioneiro nos menus com produtos biológicos da Biofontinhas, na Praia da Vitória.

A alma e o mentor deste paraíso de biodiversidade gastronómica é Avelino Ormonde. Um agricultor autodidata de cátedra a quem os Açores muito devem e se calhar não sabem. Avelino tem passado essa sabedoria em palestras. Aplicou-a no arranque do projeto Biokairos em São Miguel. Mostrou que estas ilhas isoladas no atlântico, se unidas num objetivo de excelência, podem ser um terroir único a produzirem alimentos de qualidade ímpar a nível europeu. Esse potencial está adormecido… até quando? Há uma riqueza por explorar, basta sentarmo-nos à mesa.