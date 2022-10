O castanho está na moda: sai da sombra e ganha honras de protagonista

Associamos ao frio, às malhas e botas este castanho que saiu da sombra para conquistar um papel principal neste verão. Se era antes um elemento neutro e apaziguador quando combinado com cores audazes — as verdadeiras estrelas —, agora é ele próprio o centro das atenções num look que agora se quer total. Tem agora a permissão dos designers de moda para conquistar os visuais mais elegantes, em tecidos leves e acetinados, um patamar que antes lhe era vedado — o castanho estava circunscrito a um estilo clássico, conservador ou desportivo.

Ganhou sofisticação, tem brilho, textura e aplicações. Lantejoulas, pedras, franjas e acabamentos metalizados fazem desta tendência uma das mais gulosas e tentadoras, como o mais luxuoso e irresistível dos chocolates. Mas a paleta de castanhos é ainda mais rica, juntando-se ao chocolate o doce do caramelo, a energia do café e a rugosidade do coco (ou a casca deste). Não só permite conjugar com os mais variados tons do espectro como se adequa a todo o tipo de pessoas, qualquer que seja a cor do cabelo ou pele. E é errado pensar que uma pele bronzeada vai desaparecer num look onde predomina o castanho. Basta subir uns tons à medida que o bronze se vai intensificando ou optar por um camel se a sua pele costuma ficar muito escura. A receita é infalível e o resultado torna-se ainda mais sedutor se à fórmula adicionar umas pepitas de ouro. Boas férias!