Jeff Bridges é “The Old Man”. Eis o novo papel do ator de “Last Picture Show” e “Starman”, o Dude de “Big Lebowski”

Como é que se filma o envelhecimento? Há mil maneiras de o fazer. A escolha da equipa de Robert Levine que nos traz “The Old Man” não tem falta de originalidade. O envelhecimento — e ainda antes de chegarmos ao homem velho do título — são as vezes que um idoso acorda de noite para ir à casa de banho. Às tantas, numa das idas à retrete, vem um pesadelo: é a mulher que ele perdeu, um fantasma, alucinação. A coisa parece encaminhar-se para os destinos do cinema de horror e Dan Chase, assim se chama o velho, não parece saber como se escapar disso. O que vale é que também andam por ali dois rottweilers que são a companhia de Dan, bichos de estimação, atores caninos profissionais, claro, e — não tarda nada a sabermos — muito mais do que isso.

É que se os cães não têm medo de nada, Dan, o dono, é afinal um duro de roer com barbas brancas. “The Old Man” por esta altura também já se definiu, que não haja dúvidas: é ao thriller que esta série de oito episódios quer bater à porta. Ah: para completar a introdução, resta-nos acrescentar um ‘detalhe’. É que o ator que interpreta o velho Dan não é menos do uma espécie de ‘instituição’ no cinema americano, um daqueles tipos que sabem manter a lenda e o low profile num casamento para a vida, um daqueles que têm o condão, o carisma, o talento, a experiência de melhorar praticamente tudo aquilo em que tocam.

Quem aqui temos à frente é tão-só o ator de “Last Picture Show” e “Starman”, o Dude de “Big Lebowski”, o Bad Blake de “Crazy Heart” (que lhe deu o seu muito merecido Óscar), senhoras e senhores, Jeff Bridges! Os dois primeiros episódios de “Old Man” vêm assinados (realização) por Jon Watts, moço especializado em “Homens-Aranha” — e quem não os contou fique a saber que foram três de seguida. Mas as aventuras na Marvel não lhe tiraram o gosto pelos thrillers (Watts lançou-se a sério com um deles, em “Cop Car”) e, sem se querer ser desmancha-prazeres, diga-se que os episódios três e quarto estão abaixo do primeiro e do segundo.

Em “The Old Man”, nada nem ninguém diria no arranque que a série vai evoluir para tramas de espionagem internacional com CIA, FBI e guerras no Médio Oriente à mistura, cenas de porrada com estofo épico (veja-se como acaba o episódio-piloto). Nada mau para um idoso incontinente a cair para o Alzheimer, ainda abatido pela morte recente da esposa (o papel é da ótima atriz palestiniana Hiam Abbass) e visitado pelo fantasma dela em noites de insónia.

No início, parece que estamos a entrar num drama geriátrico, na casa de um velhote de um qualquer canto da América. Nisto, já Dan está a despachar a sangue frio o fulano que lhe assaltou a casa e que os cães antes trataram de imobilizar. E mais não se adianta, apenas que Chase é um veterano de guerra, tem uma filha e que anda há 30 anos a fugir das autoridades americanas. Tudo indica que agora lhe apanharam o rasto.

“The Old Man” é uma série promissora. Falta-nos ainda falar da outra metade da laranja, isto é, do suposto vilão, isto no caso de Bridges, quando terminarem as contas, sair desta empreitada como herói (nada que esteja garantido). Numa das cenas mais engraçadas do primeiro episódio, ele põe um telemóvel a arder no micro-ondas, experiência que não se aconselha lá em casa a quem se costuma irritar com o dito objeto. E o homem tem mesmo um rival para o seu mau feitio, outro que já parecia destinado a calçar as pantufas e a refugiar-se no remanso do lar e que, no entanto, é chamado à carga quando Dan Chase começa a mostrar quem é, de facto.

Quem surge para antagonizar com Jeff Bridges é John Lithgow, outro americano na casa dos 70 anos, outro notável ator capaz de reverberações shakespearianas e dono de carreira igualmente abundante. É curioso verificar-se — e estamos a falar de dois intérpretes com muitas dezenas de papéis no currículo — que antes de “Old Man” nunca Bridges e Lithgow tinham trabalhado juntos. Aqui, são cão e gato, perseguindo-se mutuamente à medida que se desenrolam os episódios, ficando a audiência à espera de um cruzamento (para já só os vimos a falarem ao telefone) que, a acontecer, vai fazer faísca. Curioso, também, é pensar-se que este thriller tornado série a partir da novela homónima de Thomas Perry poucas hipóteses teria de existir tal como é se fosse adaptado ao cinema para o grande ecrã. As leis do mercado não perdoam e, nos Estados Unidos, ainda perdoam menos. Afinal, quem estaria disposto a investir num thriller com dois idosos septuagenários?

Só que na TV de hoje a coisa funciona. Séries como “The Old Man” servem também para contrariar tendências e preconceitos que a maioria dos espectadores nem percebe por que razão existem. É que não estamos a falar de um thriller comum de duas horas mas de oito horas de ficção divididas em oito partes. A própria essência do thriller transforma-se noutra coisa (quando as séries correm bem), ganha uma amplitude que permite às personagens outro desenvolvimento. O problema aqui é que raramente as séries conseguem manter o nível dos seus episódios iniciais e sobretudo do primeiro. Por isso salta muitas vezes o espectador de início de série em início de série, sem levar nenhuma ao seu termo — e a quem nunca isto aconteceu que atire a primeira pedra. Irá “The Old Man” perder o gás?