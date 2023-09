Sondagem GFK: coligação PSD/CDS venceria com maioria absoluta na Madeira

A coligação PSD/CDS venceria, com maioria absoluta, caso as eleições regionais marcadas para 24 de setembro fossem hoje. De acordo com a sondagem da GFK para o “Jornal Económico”, a coligação dos dois partidos de direita conta com 52,2% das intenções de voto.

O PS tem 21,5% das intenções de votos, uma diferença de menos 14 pontos percentuais quando comparado com o resultado das eleições regionais de 2019. Já o PSD e o CDS-PP contaram nas eleições com 39,4% e 5,7%, respetivamente. Assim sendo, o PSD e o CDS-PP somaram, no total, 45,1% dos votos, o que significa, tendo em conta a sondagem da GFK, mais 7,4 pontos percentuais a estes partidos.

Depois destas três formações políticas, o partido com maior intenção de votos é o Juntos Pelo Povo (JPP), com 10%. Seguem-se o Chega (6,1%), a IL (3,8%), o PAN (1,5%), a CDU e o BE (ambos com 1,1%).

Tanto o Chega como o JPP e a IL sobem face às eleições de 2019: mais 5,7 pontos percentuais, mais 4,6 e mais 3,3. O PAN também regista uma subida, mas ligeira: de 1,1 pontos percentuais. Já a esquerda desce. A CDU regista menos 0,7 pontos percentuais e o BE menos 0,6.

A registarem-se resultados semelhantes nas eleições regionais deste mês, o Chega e a Iniciativa Liberal poderão estrear-se na Assembleia Legislativa da Madeira. Já a CDU poderá não ter qualquer mandato.

A sondagem da GFK contou com 402 entrevistas, recolhidas entre 21 e 26 de agosto de 2023. A margem de erro máximo é de 4,9%, com um nível de confiança de 95%.