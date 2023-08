Manuais gratuitos do 4.º ano estão a ser negados a alunos

À Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) estão a chegar queixas e pedidos de ajuda de famílias a quem está a ser negado acesso aos vouchers para o levantamento de manuais gratuitos do 4.º ano de escolaridade, confirmou o jornal Público através da presidente da CONFAP, Mariana Carvalho.

Segundo a CONFAP, isto acontece devido à tardia, quase no começo das férias, mudança de planos do Ministério da Educação: agora é necessário devolver os manuais escolares dos 3.º e 4.º anos, embora, no começo do ano letivo, a informação passada aos alunos e famílias tivesse sido a contrária. Assim, muitos destes livros estão escritos, pintados e com colagens.

São as escolas que decidem se os manuais devolvidos estão ou não em condições de reutilização. E há estabelecimentos que estão a exigir que “os pais paguem os manuais utilizados no 3.º ano para poderem ter acesso aos vouchers” que começaram a ser distribuídos no dia 31 de Julho, acrescenta Mariana Carvalho, lembrando que a CONFAP já tinha alertado a tutela para a necessidade de emitir uma ordem clara sobre estes casos.

Há várias escolas que assumiram a entrega dos manuais no estado em que se encontravam e outras que nem sequer pediram aos pais que os devolvessem.