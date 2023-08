Ministério das Finanças continua a exigir cativações de 2,5% em 2024

Apesar o ministro das Finanças, Fernando Medina, ter anunciado o fim das cativações no Orçamento do Estado de 2024 (OE 2024), o Ministério das Finanças irá continuar a exigir aos ministérios uma reserva de pelo menos 2,5% dos fundos alocados, avança o Dinheiro Vivo esta quinta-feira, 3 de agosto.

O Dinheiro Vivo cita uma circular assinada pela secretária de Estado do Orçamento, Sofia Batalha, com orientações para o OE do próximo ano; na qual especifica que os ministérios deverão continuar a manter uma reserva de 2,5% da despesa prevista.



Ficam excluídas de reserva as despesas “financiadas por receitas referentes a indemnizações compensatórias e fundos europeus” e "as entidades pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde e ao Ensino Superior", segundo a circular.



Deverá haver retenção de receita fiscal no caso de haver pagamentos em atraso, reserva essa que pode alcançar os 50% do “valor do aumento verificado entre 30 de junho de 2022 e 30 de junho de 2023”, cita o Dinheiro Vivo.



Segundo dados da Direção-Geral do Orçamento, até maio, quase 80% das cativações previstas para 2023, na ordem dos 1,2 mil milhões de euros, estava por desbloquear.