Mais de 20 mil pensionistas perderam o complemento solidário para idosos em junho

O número de pensionistas que auferem o Complemento Solidário para Idosos (CSI) caiu 14% de maio para junho, com vários reformados a perderem o direito a esta prestação ao serem contabilizados rendimentos de capital, rendas ou património imobiliário, ou o património dos descendentes, avança o “Jornal de Negócios” esta quarta-feira, 2 de agosto.



Os reformados que aufiram por ano menos de 5858,63 euros (10.252 euros no caso de um casal) têm direito a este complemento. O valor de referência para o cálculo deste apoio foi recentemente atualizado, recorda o jornal.

A queda no número de beneficiários, na ordem dos 21 mil de maio para junho, ocorreu em paralelo com o aumento do apoio médio. Este subiu perto de 31,8% para os 143,75 euros em junho.

Porém, segundo Ana Vasques, presidente do Instituto da Segurança Social, “há um conjunto de beneficiários que por terem outros rendimentos de capital, prediais, de património imobiliário [excluindo habitação própria] acabaram por deixar de reunir as condições”, alertou ao “Jornal de Negócios”.