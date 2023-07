Durão Barroso critica classe política atual: "Hoje o nível médio é muito mais baixo"

O antigo primeiro-ministro e antigo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso comparou desfavoravelmente a classe política do seu tempo com a atual, dizendo que o “nível médio” dos políticos atuais “é muito mais baixo”.

Em entrevista ao Jornal de Negócios publicada esta quinta-feira, 13 de julho, Barroso considerou - mesmo ressalvando que “há sempre um efeito de ilusão de ótica em que tendemos a idealizar o passado” - que nos anos que se seguiram à Revolução dos Cravos, em 1974, foi “tal o entusiasmo pela política que o impulso dos mais qualificados foi irem para a política”.

“Se compararmos o nível dos deputados à Assembleia Constituinte com os deputados atuais, tenho pena de o dizer - a vantagem de já não se estar na política é que se pode ser mais sincero - mas hoje o nível médio é muito mais baixo. Há um problema no recrutamento do pessoal político”, acrescentou, ressalvando que não é uma particularidade do País: “A política não está muito prestigiada. Não é só em Portugal, também acontece lá fora”.

Durão Barroso, atualmente com 67 anos, vincou, contudo, as diferenças entre os tempos mediáticos de ontem e de hoje - sendo o ciclo de então mais facilitador da atividade política.

“Foi a própria função política que não se deu ao respeito. Para ser justo, e eu quero ser justo para com os políticos, hoje é mais difícil ser-se político. Tive a honra de ser ministro dos Negócios Estrangeiros muito jovem e na altura os MNE participavam nos conselhos europeus. Estive no Conselho Europeu com Delors, Helmut Kohl, François Mitterrand. Hoje tendemos a vê-los como grandes figuras. Na altura, o tempo era diferente, era mais fácil. Hoje em dia, o ciclo de notícias é sete dias por semana, 24 horas por dia”, disse.

“Hoje é mais difícil ser político e eu quero ser justo com os atuais políticos. E quero mostrar, aliás, a minha admiração por aqueles que se predispõem à função política, mas a verdade é que a qualidade cultural, técnica de preparação média, em Portugal e noutros países, é mais baixa do que era há 30 ou 40 anos”, frisou.