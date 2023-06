Galamba classificou como segredos de Estado vários documentos de acesso geral

João Galamba, num despacho de 21 de abril, ordenou que um “vasto conjunto” de documentos que fazem parte do Sistema Geral de Segurança da Infraestruturas de Portugal (IP) fosse classificado. Esses documentos foram classificados como segredos de Estado, escreve o ‘Público’.

A maior parte desta documentação está também na posse da Proteção Civil, corporações de bombeiros, empreiteiros e subempreiteiros ferroviários. A classificação dos documentos implica restrições ao nível do acesso.

O gabinete do ministro das Infraestruturas recusou divulgar o teor do despacho, mas a data coincide com um momento em que o Público pediu ao IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes) o acesso a documentos que faziam parte do processo para atribuir à IP a autorização de segurança, entretanto renovada por cinco anos.

O Governo diz que a iniciativa da classificação partiu da própria IP e foi ratificada pelo ministro, mas o vice-presidente da empresa garantiu ao diário desconhecer qualquer pedido nesse sentido.