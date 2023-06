Tabaco vai continuar a ser vendido em hotéis e grandes superfícies

Além das gasolineiras, a venda de tabaco também vai ser permitida nas grandes superfícies comerciais, nos estabelecimentos comerciais de venda ao público, nos hotéis e outros estabelecimentos turísticos com alojamento, mas apenas ao balcão, de acordo com a proposta de lei do tabaco aprovada em Conselho de Ministros e já enviada para a Assembleia da República, noticia o jornal “Público”.

“Quando o diploma foi apresentado, o Ministério da Saúde não foi muito detalhado, mas especificou, num conjunto de perguntas e respostas, que o objetivo era estender a "proibição da venda de tabaco à generalidade dos locais onde é proibido fumar". Ora é proibido fumar nas grandes superfícies e nos hotéis e empreendimentos turísticos. Mas estes locais não aparecem no artigo 15.º, que regista os pontos onde passa a ser interdito comercializar tabaco.

Se o diploma for aprovado, a proibição de comercialização de tabaco em restaurantes, bares, cafés, concertos e festivais de música entre outros locais, entra em vigor em 2025.