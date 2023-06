Ensino Superior arrisca perder anualmente 600 professores para aposentações

Nos próximos três a quatro anos, as estimativas indicam que vão aposentar-se anualmente 500 a 600 professores do Ensino Superior. “Há uma quantidade imensa de docentes a chegar à idade da reforma”, alerta o presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup), José Moreira, citado pelo “Diário de Notícias”.

O dirigente sindical nota que grande parte dos 30 mil professores universitários estão a chegar à idade da reforma e o sistema acabará por colapsar se não for rapidamente assegurada a entrada de novos profissionais.

“Com a saída de 500 a 600 docentes por ano, precisávamos de igual número de pessoas a entrar no sistema para garantir o funcionamento das instituições”, afirma José Moreira, sublinhando que essas entradas têm sofrido “entraves”, uma vez que as instituições, devido aos seus orçamentos, vão colocando entraves e não estão a absorver os docentes e investigadores precários. “Contam-se pelos dedos da mão os docentes integrados na carreira”, nota.