Mais de 1600 pessoas com alta continuam internadas nos hospitais por não terem para onde ir

De acordo com dados do Barómetro de Internamentos Sociais, havia, no dia 20 de março deste ano, 1675 pessoas que, apesar de terem recebido alta clínica, continuavam internadas em 39 hospitais portugueses por não terem para onde ir, escreve o jornal “Público” na edição desta sexta-feira.

Este número constitui um aumento de 60% em relação ao período homólogo do ano anterior, quando 1048 utentes permaneciam em internamento hospitalar também por falta de soluções.

Os motivos mais frequentes para que as pessoas continuem internadas após receberem alta médica são sobretudo dois: a falta de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados e das estruturas residenciais para pessoas idosas.

Estas situações são designadas como internamentos inapropriados e, a 20 de março, representavam 9,4% do total de internamentos nos hospitais públicos.

Entre o total de internamentos inapropriados em 2023, 54% são mulheres e 46% são homens. Pessoas com mais de 80 anos representam 45% destes casos.