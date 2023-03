Joaquim Ferreira do Amaral deixou a Lusoponte

Joaquim Ferreira de Amaral já não é o presidente da Lusoponte, segundo avança o jornal online “Eco”. No próximo dia 31 de março será escolhido o novo conselho de administração da concessionária das pontes 25 de Abril e Vasco da Gama e a executiva do grupo Vinci, Belen Marcos Cortes, tomará a presidência.

A renúncia ao cargo foi apresentada no dia 3 de fevereiro deste ano mas apenas foi tornada pública nesta sexta-feira pelo Portal da Justiça. De acordo com o jornal online, Joaquim Amaral considerava que “não tinha condições para continuar no cargo”.

A saída do gestor - que liderava o conselho de administração da Lusoponte desde 2006, após a morte de João Morais Leitão - ocorre um ano após os grupos Mota-Engil e Vinci terem ficado como únicos acionistas da Lusoponte.

Belen Marcos Cortes, que está na Lusoponte desde outubro de 2020 como vogal, será a escolhida para suceder a Joaquim Amaral. Belen Cortes é atual diretora-geral adjunta da Vinci Concessions, empresa que gere as infraestruturas do grupo francês.