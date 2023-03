Estado quer manter posição acionista na TAP após privatização

O Estado quer manter uma posição acionista minoritária na TAP após a reprivatização da companhia aérea, tendo já enviado o futuro decreto-lei a Bruxelas para avaliar se estará conforme as regras da concorrência, noticia o Jornal de Negócios esta segunda-feira, 6 de março.



O dossier - que só explicita a forma da venda da TAP - prevê que o Estado se mantenha como acionista minoritário no capital, com parlamentares socialistas a exercerem pressão para que tal aconteça, diz o jornal. Porém, o modelo de reprivatização da transportadora aérea ainda não está totalmente definido, sendo ainda alvo de debate entre o Executivo.



O Governo enviou o documento à Direção-Geral da Concorrência da União Europeia, conhecida por DGComp, para aprovação. O Executivo pretende perceber qual o melhor enquadramento jurídico da operação, se se trata de uma operação de concentração, se o comprador for do espaço europeu; ou se esta deverá ficar-se num máximo de 49%, se o comprador for de outra geografia.



Outra razão para a validação pela DGComp é o facto da TAP estar neste momento num processo de reestruturação financeira aprovado por Bruxelas, pelo que todas as alterações na estrutura acionista da empresa terão de acautelar o cumprimento do plano, segundo o Negócios.

Entre as eventuais interessadas pela TAP estão a IAG, dona da Iberia e da British Airways, a Lufthansa, e a Air France/KLM.

O Jornal Económico já tinha avançado, em fevereiro deste ano, que o Estado pretendia manter entre a 10% a 20% do capital da TAP.