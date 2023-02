Número de voos a infringir o horário noturno mais do que duplicou em 2022

O número de voos que infringiram o horário noturno em 2022 nos aeroportos nacionais foi de 2753, mais do dobro (133%) face aos números de 2021, segundo o Jornal de Negócios desta segunda-feira, 6 de fevereiro.

De acordo com dados da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) fornecidos ao jornal, a maioria destes movimentos ocorreu em Lisboa e no Porto, com 1119 e 1098 voos, respetivamente. Destes, 25% diziam respeito a companhias aéreas nacionais.



A ANAC instaurou 89 contraordenações a 40 companhias aéreas pelos incumprimentos nos três aeroportos do Continente e do Funchal, na Madeira, e de Ponta Delgada, nos Açores.

Em 2019, o número de voos a incumprir as restrições horárias - descolagens e aterragens entre a meia-noite e as 6 da manhã - fora de 1179. Em 2021, registaram-se apenas 475 movimentos em incumprimento.



A ANC justificou ao jornal estes números com “constrangimentos verificados nos diversos aeroportos da Europa” e com “as greves e outros efeitos”.