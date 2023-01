Visita do Papa Francisco a Portugal faz disparar preço do alojamento até 600%

O valor de um alojamento pode disparar até 600% com a visita do Papa Francisco a Portugal, durante a Jornada Mundial da Juventude, escreve o “Correio da Manhã” nesta segunda-feira.

Um apartamento com três quartos e sala no Parque das Nações, em Lisboa, atinge o valor diário de 2439 euros no período entre 1 e 6 de agosto, quando decorre o evento. Neste momento, o mesmo espaço pode ser alugado por 343 euros por noite, segundo o jornal.

“A especulação estende-se aos bairros vizinhos”, acrescenta o “Correio da Manhã”, indicando que “dormir sete noites em Moscavide pode representar um custo de cinco mil euros, num apartamento com capacidade para dez pessoas”.