CGD transfere para a Caixa Geral de Aposentações 3 mil milhões de euros do seu fundo de pensões

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) prepara-se para passar cerca de 3 mil milhões de euros para a Caixa Geral de Aposentações (CGA), terminando a transferência da totalidade do fundo de pensões do banco público para o Estado, noticia o Jornal de Negócios esta sexta-feira, 27 de janeiro.



A CGA estava a pagar já a estes pensionistas, com o fundo da Caixa a reembolsar o Estado dos valores pagos. O banco público confirmou ao Jornal de Negócios que a transferência do resto do fundo de pensões termina com este mecanismo.



No final de 2021, o fundo tinha como ativo 3,57 mil milhões de euros e 12 milhões de euros como passivo, e vários investimentos como unidades de participação, obrigações, e imobiliário.



Quem começou a trabalhar antes de 2000 para a CGD já viu a sua pensão ser transferida para o Estado, num processo que começou em 2004. Quem ingressou no banco público em 2006 já desconta diretamente para a Segurança Social.



Por isso, o montante em questão diz respeito a profissionais que ingressaram na CGD entre 2001 e 2005, num universo de 13.668 pessoas, a maioria na pré-reforma ou reforma.