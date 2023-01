Secretário de Estado das Comunidades investigado pelo Ministério Público por suspeita de corrupção

Paulo Câfofo, atual secretário de Estado das Comunidades e ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, está a ser investigado pelo Ministério Público, no quadro de um alegado esquema de viciação de contratos públicos feitos por câmaras madeirenses.

Como avança o “Correio da Manhã” esta segunda-feira, a investigação do MP remete para a altura em que Paulo Cafôfo estava à frente da Câmara, entre 2013 e 2019.

As suspeitas estendem-se a mais três autarquias madeirenses, do PS: Porto Moniz, Ponta do Sol e Machico. Segundo o “CM”, estão em causa crimes de corrupção, tráfico de influência, participação económica em negócio e abuso de poder.

Em concreto, Paulo Cafôfo é suspeito de ter participado num suposto esquema de viciação na adjudicação de obras públicas a quatro empresas privadas do sector da publicidade e da construção civil.

Para já, o secretário de Estado das Comunidades, um dos principais suspeitos nesta investigação do Ministério Público, ainda não foi ouvido nem constituído arguido.