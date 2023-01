Opções do Governo para o novo aeroporto podem não avançar, admite comissão

A comissão técnica independente que vai estudar as localizações do novo aeroporto já iniciou os seus trabalhos e, até novembro, entrará em consulta pública e depois será entregue o relatório final que indicará qual a melhor opção para o tão aguardado aeroporto. Mas as opções dadas pelo Governo podem mesmo ficar de fora, admitiu, em entrevista ao jornal “Público”, a coordenadora da comissão, Rosário Partidário.

“Vamos acolher todas as propostas que recebermos. Vamos ter um mapa, interativo, onde as pessoas vão pôr lá o aviãozinho”, disse Rosário Partidário, explicando que haverá “pelo menos, 20 critérios” de escolha.

Em outubro haverá um relatório preliminar e, em novembro, deverá acontecer a consulta pública e depois será entregue ao Governo.

Questionada pelo jornal quanto às hipóteses já em cima da mesa, a responsável disse que poderiam ficar ainda menos e que qualquer uma (incluindo as propostas do Governo) poderia ficar de fora, “se não cumprirem os critérios”. “O anterior ministro [Pedro Nuno Santos] e o anterior secretário de Estado tinham-me dito que sim. Espero que este [novo ministro, João Galamba] continue a dizer que sim, porque essa é a minha intenção”, disse.