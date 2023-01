Portugal vai ter este ano mais 60 hotéis e 6300 quartos

Em 2023 vão ser inaugurados 60 hotéis em Portugal, num total de 6300 quartos adicionais no mercado turístico nacional, reporta o Jornal de Negócios desta quarta-feira, 11 de janeiro. O País deverá fechar o ano que agora começa com 1785 unidades hoteleiras.

O investimento total das empresas do setor deverá superar os mil milhões de euros, apontam os especialistas ouvidos pelo jornal.

O parque hoteleiro deverá crescer 5,5%, de acordo com cálculos da consultora Neoturis para o jornal, num cálculo que exclui reaberturas de unidades em processo de remodelação. Lisboa e Porto/Gaia serão as regiões com mais aberturas, com 32% e 26%, respetivamente.



A capital ficará dotada de mais 2000 quartos, ao passo que no Porto/Gaia, o acréscimo será de 1600 quartos.

Já o Algarve e a Madeira deverão ter apenas até três unidades novas por região, segundo o jornal.

De acordo com o “Jornal de Negócios”, até 2025 deverão abrir em Portugal 190 hotéis, equivalentes a perto de 10 mil quartos.