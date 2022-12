Há mais de 2,6 milhões de pessoas em Portugal que vivem com chuva dentro de casa

Há mais de 2,6 milhões de pessoas em Portugal que vivem em casas com infiltrações, cerca de 25,2%. São mais 300 mil pessoas do que há oito anos a viver nestas condições, avança esta quinta-feira o “Jornal de Notícias”, que cita um relatório recente do Eurostat sobre habitação.

Portugal fica assim bastante acima da média europeia: 14,8% da população tem problemas de infiltrações em paredes, telhados ou pisos. Só o Chipre apresenta um registo pior (39,1%).

Os dados do Eurostat indicam ainda que mais de um quinto da população não consegue aquecer as suas casas de forma adequada: cerca de 1,7 milhões de pessoas no ano passado, desta vez uma melhoria em comparação com os registos de há oito anos: em 2012 eram aproximadamente 2,83 milhões de pessoas nesta situação (27%).

Ainda assim, Portugal é o quinto pior país da UE neste indicador, melhor apenas que Bulgária, Lituânia, Chipre e Grécia.