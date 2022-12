Inflação pode travar construção de novas residências para universitários

O Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) contempla 447 milhões de euros para a construção de novas residências para alunos do ensino superior, mas os reitores e presidentes de politécnicos alertam que a inflação pode fazer com que alguns projetos não saiam do papel. A notícia é dada pelo “Jornal de Notícias” na edição desta quarta-feira.

O aumento de 30 a 40% nos custos poderá fazer com que as obras não sejam adjudicadas, com concursos públicos vazios de empresas do sector, advertem os representantes universitários.

“Há residências que tinham sido adjudicadas antes da subida da inflação e os construtores civis abandonaram-nas porque o preço contratualizado não dava”, diz o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, citado pelo JN.

O objetivo do Governo é que até 2026 existam 18.239 camas disponíveis para estudantes universitários, das quais 11.795 seriam novas e as restantes renovadas.

Para isso, ao financiamento inicial de 375 milhões, o Governo acrescentou um reforço de 72 milhões para viabilizar todos os projetos.

Atualmente, em Portugal, um terço dos alunos matriculados no ensino superior são deslocados e a oferta de camas cobre apenas 14% das necessidades.