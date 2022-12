SNS realizou uma média de 55 mil cirurgias mensais este ano, um recorde desde 2013

Entre janeiro e outubro deste ano, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) realizou 554 mil cirurgias programadas. O número registado este ano é, segundo o jornal “Público”, o mais alto dos períodos homólogos até 2013 (último ano com dados disponíveis). A média mensal vai nas 55 mil operações.

Em 2021, os hospitais regressaram ao nível de 2019: no ano passado foram registadas 613.535 intervenções, em 2019 tinham sido feitas 603 mil cirurgias. Este ano, tendo em conta os dez primeiros meses do ano, já tinham sido realizadas 554 mil (mais 8,8%). Só no mês de outubro de 2022, os hospitais operaram mais de 60 mil doentes.

Até novembro, segundo o Ministério da Saúde, já foram realizadas 610 mil cirurgias. “A atividade assistencial nos cuidados hospitalares no SNS evidencia o esforço de recuperação que tem sido desenvolvido ao nível de todos os cuidados prestados pelo SNS”. O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, destaca “o esforço por parte dos hospitais”.