Maria e Francisco voltaram a ser os nomes mais escolhidos em 2022

O nome Maria e o nome Francisco foram os nomes mais escolhidos para os bebés nascidos no presente ano, revelam os dados do Instituto dos Registos e Notariado (IRN) analisados pelo “Jornal de Notícias”. Este ano, 5094 crianças foram chamadas Maria, quase três vezes mais do que o primeiro nome para os meninos (1753).

Os dois nomes mais escolhidos este ano foram, também, os que estiveram em primeiro lugar no ano anterior. No topo dos nomes mais escolhidos houve algumas modificações: nos nomes masculinos, Afonso sobe do quarto para o segundo lugar e João desce do segundo para o terceiro, destronando Duarte (que está agora em quinto); já nos nomes femininos, Matilde (quarto) foi ultrapassada por Alice (em segundo lugar), em terceiro lugar está Leonor.

Este ano, Manuel e Aurora voltaram a entrar na lista dos 20 nomes mais escolhidos. Neste top 20 deixaram de estar presentes os nomes Diana, Rafael e Dinis.

Alguns nomes, em comparação com o ano passado, ganharam relevo: Clara. Camila e Rodrigo. Além de nomes estrangeiros, registo para nomes escolhidos apenas uma vez: Princesa, Vida, Sandrina, Armandinho, Amílcar e Samaritano.