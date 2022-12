Sondagem Negócios/CM: maioria dos portugueses concorda com semana de quatro dias desde que não perca rendimentos

Dois terços dos portugueses concordam com a semana de quatro dias de trabalho, desde que não implique uma redução no salário. Os dados são de uma sondagem feita pela Intercampus para o “Jornal de Negócios”, o “Correio da Manhã” e o “Correio da Manhã TV”. No caso de envolver um corte salarial, quase 20% dos inquiridos estariam dispostos a aceitar.

Apesar de a maioria estar a favor da redução do número de dias de trabalho, mais de metade considera que a mudança seria impossível de pôr em prática no seu local de trabalho. Ainda assim, 41% dps inquiridos acreditam que seria possível aplicá-la na empresa onde exerce funções.

A sondagem da Intercampus contou com 605 entrevistas telefónicas, recolhidas entre 15 e 20 de novembro de 2022. A margem de erro máximo é de 4%, com um nível de confiança de 95%.