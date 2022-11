Câmara de Caminha contrata parecer de 19 mil euros para decisão que já está tomada

O novo presidente da Câmara de Caminha, Rui Lages (PS), assinou, esta segunda-feira, um contrato com uma sociedade de advogados. O contrato visa, segundo o jornal “Público” a elaboração de um parecer sobre uma matéria que já foi decidida, por proposta do próprio Rui Lages.

A decisão de romper o contrato do pavilhão multiusos já tinha sido aprovada no passado dia 16. Contudo, o parecer, encomendado à Sérvulo & Associados e que vai apreciar a legalidade desse contrato, foi encomendado no dia 21. Deverá ser emitido no prazo de 30 dias por Rui Medeiros, professor da Universidade Católica e sócio daquela sociedade de advogados e vai custar 19.950 euros (mais IVA).

A contratação de Rui Medeiros foi justificada com a necessidade de afastar quaisquer dúvidas sobre a legalidade do contrato promessa de arrendamento do Centro de Exposições Transfronteiriço. O portal Base publicou nesta segunda-feira, dia 21, o contrato celebrado entre Rui Lages, em nome do município, e Rui Medeiros, enquanto representante da Sérvulo & Associados.

“A decisão de solicitar um parecer a propósito do processo do Centro de Exposições Transfronteiriço foi um compromisso assumido pelo presidente da Câmara perante o Executivo e, a partir daí, com o concelho e comunidade em geral”, referiu o gabinete do autarca.