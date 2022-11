Um terço dos médicos estrangeiros saiu do SNS desde 2019

Em setembro deste ano, 1289 médicos estrangeiros exerciam no Serviço Nacional de Saúde (SNS). No total, eram menos 551 do que há três anos. Os dados, cedidos pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) ao “Jornal de Notícias”, revelam uma quebra de 30% face a 2019.

Dos 1289 médicos estrangeiros, a maioria é sobretudo espanhola, ucraniana e brasileira. Há 844 que trabalham em hospitais e 443 nos Cuidados de Saúde Primários e dois nos Serviços Centrais.

Na Ordem dos Médicos estão inscritos mais de 4500 médicos de 73 nacionalidades. Para já ainda não há uma análise que permita explicar a redução de um terço dos médicos estrangeiros a exercer. Contudo, fonte da ACSS admitiu que a quebra poderá dever-se à pandemia de covid-19, que levou vários médicos a regressarem aos países de origem.