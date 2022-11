Quatro membros do Governo recebem subsídio de alojamento

Há quatro membros do Governo que recebem subsídio de alojamento: dois deles são ministros e os outros dois são secretários de Estado. Segundo o “Jornal de Notícias”, quem recebe este apoio por morar a mais de 150 quilómetros de Lisboa é o ministro da Saúde Manuel Pizzaro, o ministro da Administração Interna José Luís Carneiro, o secretário de Estado da Mobilidade Urbana Jorge Delgado e o secretário de Estado da Educação António Leite. Esta ajuda de custo pode chegar até aos 753 euros mensais.

O apoio ao ministro da Saúde foi publicado esta terça-feira em “Diário da República”. Os 753 euros do subsídio correspondem, segundo a lei, a “50% do valor das ajudas de custo estabelecidas para as remunerações-base superiores ao nível remuneratório 18” da Administração Pública.

Para além destes quatro membros do Governo, há mais dois pedidos feitos que aguardam a decisão das Finanças. No Executivo passado, seis governantes eram abrangidos por este apoio.