Um protocolo sobre vigilância marítima assinado em segredo pacifica relações entre a Marinha e a GNR

A assinatura do "Protocolo de Cooperação Eurosur" foi considerada "essencial" pelo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI) mas não não teve uma cerimónia pública nem comunicados. De acordo com o “Diário de Notícias”, o responsável da secreta conseguiu as assinaturas para um acordo entre os cinco intervenientes no domínio marítimo.

O documento agora assinado é "essencial para a criação do quadro situacional nacional para a gestão integrada das fronteiras, nos termos do preceituado no regulamento da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), assim como o reforço da cooperação e coordenação para o intercâmbio de informações neste âmbito".

“A Marinha é um ramo das Forças Armadas, dotado de autonomia administrativa, que se integra da administração direta do Estado, através do Ministério de Defesa Nacional". O Chefe de Estado-Maior do ramo, Gouveia e Melo, clarifica as competências da Marinha: exercer a autoridade do Estado nas zonas marítimas sob jurisdição e soberania nacional, com operações nas áreas da Defesa, apoio à política externa, segurança, desenvolvimento económico, científico e cultural".