Estudo revela que autarcas com processos judiciais são reeleitos, mas com menos votos

Os autarcas com processos judiciais não deixam de ser reeleitos, revela um estudo da Universidade do Minho a que o “Jornal de Notícias” teve acesso. No entanto, têm uma margem de vitória mais reduzida se o número de casos for elevado.

O estudo, que analisa o impacto nas eleições autárquicas desde 2009, revela que se verifica um aumento da abstenção se os processos estiverem ativos. Os crimes cometidos pelos responsáveis por autarquias são sobretudo crimes de prevaricação, abuso de poder e corrupção.

Os autores do estudo - Miguel Ângelo Vilela Rodrigues e Júlia Lopes - analisaram cerca de 300 crimes, com 41 acusações em fim de mandato. Mais de metade dos crimes (168) remetem para o mandato de 2017-2021.