Portugueses mandam para o lixo cerca de quatro toneladas de roupa semanalmente

Há milhares de toneladas de roupa usada a serem deitadas ao lixo pelos portugueses anualmente. De acordo com os dados da Agência Portuguesa do Ambiente a que o “Jornal de Notícias” teve acesso, mais de 230 mil toneladas foram produzidas e consideradas lixo em 2021. Se forem feitas as contas, são cerca de quatro toneladas por semana.

No pós-consumo não é possível fazer a triagem e a reciclagem dos têxteis. A maioria dos resíduos são valorizados energeticamente, isto é, incinerados.

Já há medidas concretas a “curto prazo”. O Ministério do Ambiente vai dar início a um projeto piloto de recolha seletiva de roupa, tal como já acontece com o plástico, o vidro e o papel. Esta medida será obrigatória na União Europeia em 2025.